V enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru še devet okužb

Maribor, 9. septembra - V enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru so po ugotovljeni okužbi stanovalke z novim koronavirusom v ponedeljek in posledičnih testiranjih odkrili še devet okužb. Po besedah direktorja doma Marka Slaviča je potrjeno okuženih s covidom-19 še pet stanovalcev in štirje zaposleni.