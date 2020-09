SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 9. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,28 odstotka in se giblje okoli 847 točk. Nad gladino ga potiskajo predvsem delnice Pozavarovalnice Sava in Luke Koper. Med blue chipi prve kotacije so pod gladino padle le delnice NLB. Največ prometa so vlagatelji zaenkrat ustvarili s Petrolovimi delnicami.