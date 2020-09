Portugalska med stoodstotnimi, Ronaldo med rekorderji

Ljubljana, 9. septembra - Evropske nogometne reprezentance so v torek končale prvi del druge izvedbe lige narodov. Tekme so zaradi pandemije novega koronavirusa brez gledalcev, kljub vsemu pa se po dveh krogih lahko najbolj veselijo v sedmih reprezentancah, ki so dobile obe dosedanji tekmi. Razlog za slavje pa je imel tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo.