Vitamin D v telesu opravlja številne funkcije, pozimi zaloge v telesu poidejo

Ljubljana, 9. septembra - Vitamin D v našem telesu poleg najbolj znane funkcije - presnove kalcija in posledično gradnje kosti - vpliva tudi na druge funkcije. Spomladi in poleti je njegov glavni vir izpostavljenost soncu, a jeseni in pozimi te zaloge poidejo. Zato imamo takrat najnižje ravni vitamina D in ga je dobro nadomeščati, pravi endokrinologinja Marija Pfeifer.