Za osumljencema poskusa uboja pred lokalom v Novi Gorici razpisana mednarodna tiralica

Nova Gorica, 9. septembra - Novogoriški kriminalisti so zaključili preiskavo okoliščin streljanja pred gostinskim lokalom na Rejčevi ulici maja letos, v katerem je bilo udeleženih več oseb. Za dva osumljenca poskusa uboja, ki sta na begu, je sodišče izdalo evropski priporni nalog in mednarodno tiralico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.