Ob nadaljevanju prenove novomeškega jedra nova arheološka odkritja

Novo mesto, 9. septembra - Na Rozmanovi ulici v Novem mestu v okviru nadaljevanja prenove mestnega središča te dni potekajo arheološka izkopavanja, ki so potrdila že ob prenovi Glavnega trga odkrito najstarejšo oziroma prazgodovinsko in antično poselitev tega območja. Arheologi so hkrati ob njeni prenovi pregledali plasti v kleteh mestne hiše na Glavnem trgu 2.