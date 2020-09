Cene nafte na najnižjih ravneh v treh mesecih

Singapur, 9. septembra - Cene nafte so se tudi danes znižale in dosegle najnižje ravni v zadnjih treh mesecih. Na trgu je prisotna zaskrbljenost zaradi negotovosti o okrevanju svetovnega gospodarstva po koronski krizi, trgovci spremljajo tudi morebitno zaostrovanje trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.