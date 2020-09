Moškemu brez orožnega lista zasegli orožje s strelivom

Grosuplje, 9. septembra - V torek so policisti v okolici Grosuplja na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo. V njej so odkrili revolver z 20 naboji, ko so ga 64-letnemu moškemu zasegli, saj za omenjeno orožje in strelivo ni imel orožnega lista, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Orožje je bilo poslano v nadaljnje preiskave.