Antetokoumpo prvi obraz najboljše obrambne peterke lige

Orlando, 9. septembra - Zvezdnik Milwaukee Bucks in lanski najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Giannis Antetokounmpo je pred dnevi zmagal v glasovanju za najboljšega obrambnega igralca lige. Zdaj pa je vodstvo lige objavilo še najboljšo obrambno peterko košarkarske sezone, v kateri so poleg Antetokounmpa še Anthony Davis, Rudy Gobert, Ben Simmons in Marcus Smart.