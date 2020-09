ZDA zaradi podpore Hezbolahu uvedle sankcije proti nekdanjima libanonskim ministroma

Washington, 9. septembra - ZDA so v torek uvedle sankcije proti nekdanjima ministroma libanonske vlade zaradi podpore šiitski milici Hezbolah. Kot je dejal državni sekretar Mike Pompeo, ZDA podpirajo pozive Libanoncev k reformam in bodo uporabili pooblastila, ki jih imajo na voljo, za spodbujanje odgovornosti libanonskih voditeljev, ki da so se izneverili svojemu ljudstvu.