Newyorške borze prvi dan trgovalnega tedna končale s strmimi padci

New York, 8. septembra - Indeksi na newyorških borzah so prvi dan skrajšanega trgovalnega tedna zaradi praznika končali globoko v rdečem, saj so se že tretji dan zapored znižale predvsem vrednosti delnic tehnoloških podjetij. S tem se upravičujejo strahovi vlagateljev o tem, da so bile njihove vrednosti glede na stanje gospodarstva precenjene, poročajo borzni analitki.