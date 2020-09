Ronaldo presegel mejo 100 zadetkov za novo zmago Portugalske

Ljubljana, 8. septembra - Nogometaši v ligi narodov so odigrali še zadnje tekme 2. kroga. Evropski prvak Portugalska je v ligi A gostoval na Švedskem in zmagal z 2:0. V ponovitvi finala svetovnega prvenstva 2018 je Francija premagala Hrvaško s 4:2, Belgijci so s 5:1 odpravili Islandce, Danci in Angleži pa so igrali 0:0.