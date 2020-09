Concacaf preložil kvalifikacije za SP 2022

Miami, 8. septembra - Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) je odločila, da bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 izpeljali marca prihodnje leto in ne letošnjega oktobra in novembra, kot je bilo načrtovano. Vzrok za preložitev je pandemija novega koronavirusa.