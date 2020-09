Na posvetu o posledicah epidemije na položaj žensk proti zmanjševanju njihovih pravic

Ljubljana, 8. septembra - Družba ne sme pristati na to, da bi ženske zaradi posledic epidemije covida-19 plačale višjo ceno, so pozvale sodelujoče na današnjem posvetu o posledicah epidemije covida-19 na vlogo in položaj žensk v naši družbi. Po njihovem mnenju je nujno, da se priborjene pravice ohranijo.