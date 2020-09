V Sloveniji znova več kot 40 okužb z novim koronavirusom, prve karantene odrejene tudi med poslanci

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 8. septembra - V Sloveniji so tudi v ponedeljek potrdili več kot 40 okužb z novim koronavirusom. Okužbe so precej razpršene po Sloveniji. Prve karantene pa so bile odrejene tudi med poslanci. Zaradi stika z osebo, okuženo s koronavirusom, je namreč moralo v karanteno več poslancev LMŠ in strokovnih sodelavcev njihove poslanske skupine.