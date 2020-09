Jennifer Brady prva polfinalistka OP ZDA

New York, 8. septembra - Ameriška teniška igralka Jennifer Brady je prva polfinalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Petindvajsetletna Američanka je v današnjem četrtfinalnem obračunu premagala Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:3 in 6:2, v polfinalu pa jo čaka zmagovalka japonsko-ameriškega dvoboja Naomi Osaka - Shelby Rogers.