Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o srečanju avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza s slovenskim premierjem Janezom Janšo, o 42 potrjenih okužbah z novim koronavirusom in o tem, da se epidemiološko stanje v državi počasi stabilizira. Poročale so tudi o poostrenem nadzoru v bližini slovensko-italijanske meje zaradi naraščajočih migracij.