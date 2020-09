V SMC završalo zaradi Počivalškove namere za sodelovanje s Popovičem

Ljubljana, 8. septembra - V SMC je v zadnjih dneh završalo zaradi namere predsednika stranke in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška za sodelovanje z nekdanjim koprskim županom Borisom Popovičem oz. za njegovo imenovanje za državnega sekretarja. O tem so danes razpravljali na seji poslanske skupine SMC, po kateri pa so se zavili v molk. Končne odločitve sicer še ni.