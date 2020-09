Jesen na Krasu in v Brkinih v znamenju 440. obletnice Kobilarne Lipica

Kozina, 8. septembra - Kulturna in naravna dediščina ter kulinarika so rdeča nit jesenskega festivalskega dogajanja na Krasu in v Brkinih. Ponudbo odpira 440. obletnica Kobilarne Lipica, ki ji bo sledilo pestro festivalsko dogajanje Festivala kraška gmajna, Festivala Brkinska sadna cesta, Dnevov evropske kulturne dediščine, Meseca kraške kuhinje in Martinovanja na Krasu.