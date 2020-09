V Spodnjem Podravju se obeta nadzor prekomerne obremenitve tovornih vozil

Ptuj, 8. septembra - Župani občin Spodnjega Podravja so se na današnjem popočitniškem kolegiju seznanili z možnimi rešitvami problematike preobremenitve cestne infrastrukture, do katere prihaja zaradi prekoračitve dovoljene najvišje mase tovornih vozil. Na predlog medobčinskega redarstva so se seznanili z možnostjo nadzora osnih obremenitev.