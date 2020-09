Po Evropi vse več nasprotnikov ukrepom za zajezitev koronavirusa

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin/Rim, 9. septembra - Po Evropi se vrstijo protesti, na katerih pozivajo k odpravi po mnenju udeležencev nepotrebnih ali prestrogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Ob tem zavračajo opozorila strokovnjakov in politikov, da so določeni ukrepi nujni, da ne bi spet prišlo do zaprtja kot spomladi. Protesti združujejo heterogeno skupino ljudi z enim ciljem.