Evropska komisija odobrila 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za drugi tir

Bruselj, 8. septembra - Evropska komisija je odobrila naložbo v višini 80 milijonov evrov iz kohezijskega sklada za gradnjo predora in dveh viaduktov na projektu drugi tir Divača-Koper, so sporočili iz komisije. Po besedah komisarke za kohezijo in reforme Elise Ferreire projekt ne bo koristil le povezljivosti v Sloveniji, ampak bo podpiral tudi delovanje notranjega trga.