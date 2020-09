Pametne skupnosti terjajo pametne ljudi

Maribor, 9. septembra - Sodobna tehnologija prinaša izjemne možnosti in priložnosti za vzpostavitev pametnih mest in skupnosti. "A samo tehnologija ni dovolj, pametni morajo biti tudi ljudje," je na današnji konferenci v organizaciji časnika Večer in družbe A1 v Mariboru povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik.