Newyorške borze v nov trgovalni teden s padci

New York, 8. septembra - Indeksi na newyorških borzah, ki zaradi ponedeljkovega praznika dela nov trgovalni teden začenjajo danes, so se uvodoma spustili precej pod izhodišča. Med vlagatelji po navedbah analitikov še naprej vlada bojazen, da so bile vrednosti, ki so jih v prvi polovici minulega tedna pridobile nekatere delnice, precenjene.