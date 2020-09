Na gastroenterološki kliniki odprli pet novih endoskopirnic

Ljubljana, 8. septembra - Na kliničnem oddelku za gastroentorologijo so odprli pet novih endoskopirnic. "Z današnjo pridobitvijo, ki smo jo realizirali s pomočjo ministrstva, smo pridobili nove kvalitetne prostore, s katerimi bomo še naprej lahko zagotavljali kakovostno, varno in pravočasno obravnavo bolnikov do odprtja nove klinike," pravi direktor UKC Janez Poklukar.