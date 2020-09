Igralec Hugh Grant praznuje 60 let

London, 9. septembra - Hugh Grant je eden najbolj slavnih britanskih filmskih obrazov. Dejaven je kot igralec in producent, mednarodno prepoznavnost pa je dosegel s filmom Mikea Newella Štiri poroke in pogreb, ki mu je prinesel tudi zlati globus. S svojimi vlogami si je zgradil sloves očarljivega, ranljivega, duhovitega in tudi pretkanega moškega.