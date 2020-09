Frankfurtski knjižni sejem v digitalni obliki

Frankfurt, 8. septembra - S Frankfurtskega knjižnega sejma so danes sporočili, da bo letošnja izdaja, ki bo potekala med 14. in 18. oktobrom, pretežno digitalna. Z manjšim številom udeležencev bodo sicer izpeljali uvodno slovesnost, nekaj dogodkov v živo pa bo potekalo na sejemskem odru ARD in v sklopu obsejemskega dogajanja, denimo festivala Bookfest City.