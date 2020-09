Kranjska knjižnica se bo kljub omejitvam trudila z organizacijo dogodkov

Kranj, 8. septembra - Mestna knjižnica Kranj že več let uvaja inovativne pristope na področju bralne kulture, pri čemer se s programi osredotoča predvsem na družine in priseljence. Zaradi epidemije so številni programi zastali, vendar bodo, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, kljub omejitvah skušali v prihodnjih mesecih znova izpeljati čim več dejavnosti.