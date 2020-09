Noveli zakona o obrambi se tudi z glasovi SD in SAB obeta podpora, LMŠ in Levica kritični

Ljubljana, 8. septembra - Noveli zakona o obrambi, o kateri bo v sredo razpravljal odbor DZ, poleg koalicijskih poslanskih skupin podporo napovedujejo tudi v opozicijskih SD, SAB in SNS, kar predlogu obeta potrebno dvotretjinsko večino. Kritični pa so v LMŠ in Levici, kjer menijo, da novela odpira vrata politizaciji Slovenske vojske in vstopu paravojaških skupin vanjo.