Pred kajakaši in kanuisti najvažnejša tekma okrnjene sezone, Kauzerju torta za rojstni dan

Ljubljana, 8. septembra - Slovenski kajakaši in kanuisti odštevajo dneve do najvažnejše tekme sezone. Konec naslednjega tedna se bodo v Pragi merili za evropske naslove, ker se že teden prej na Češko odpravljajo na zaključne priprave, so že danes na novinarski konferenci ob tacenski progi predstavili načrte in pričakovanja.