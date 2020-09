Dravograd, 8. septembra - V noči z nedelje na ponedeljek je v Bukovski vasi na območju Občine Dravograd neznani storilec vlomil v skladiščne prostore podjetja in ukradel več zaščitnih mask in razkužil. Škodo ocenjujejo na 10.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje, kjer so bili o dogodku obveščeni v ponedeljek dopoldne. Policisti dogodek še preiskujejo.