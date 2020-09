Francija priskočila na pomoč muzejem s 614 milijoni evrov

Pariz, 9. septembra - Francija je v času pandemije koronavirusa namenila 614 milijonov evrov neposredne pomoči osrednjim muzejem, spomenikom in katedralam. Več kot polovico tega bodo dobili mednarodno priznani muzeji, kot so Louvre, Versailles, Orsay in Center Pompidou, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila ministrica za kulturo Roselyne Bachelot.