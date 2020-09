Policisti ujeli iraškega vodiča z migranti, eden med begom skoraj padel v prepad

Kozina, 8. septembra - Voznik in potniki v osebnem avtu nemških registrskih oznak, ki so ga želeli policisti v ponedeljek zvečer ustaviti pri Kozini, so se razbežali. Policisti so voznika, državljana Iraka z urejenim statusom v Nemčiji, in šest migrantov kmalu ujeli. Sopotnika, prav tako Iračana, pa so prijeli po dveh urah iskanja, med lovom je ta skoraj padel v prepad.