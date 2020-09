V Cankarjevem domu ob mednarodnem dnevu posvet o bralni pismenosti

Ljubljana, 8. septembra - V Cankarjevem domu poteka posvet o bralni pismenosti, ki obeležuje današnji mednarodni dan pismenosti, hkrati pa se z njim začenja nacionalni mesec skupnega branja. Medresorski posvet, ki nosi vprašanje Branje kot vrednota?, so odprli predstavniki vladnih in nevladnih organizacij. Strinjali so se, da je na tem področju še prostor za izboljšave.