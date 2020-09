Režiser Filip Robar Dorin praznuje 80 let

Ljubljana, 8. septembra - Vsestranski filmar Filip Robar Dorin danes praznuje 80 let. Scenarist, režiser, montažer in producent je po zapisu žirije za Badjurovo nagrado za življenjsko delo "umetnik, ki je dosegel, da je postal film eden od vrhuncev slovenske kulture, in človek, ki je filmu posvetil svoje življenje". Lani je za opus prejel tudi veliko Prešernovo nagrado.