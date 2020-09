Slovenska hiša na OI in velika športna tekmovanja priložnost za posel

Ljubljana, 8. septembra - Slovenija bo konec leta in v začetku prihodnjega gostila dve svetovni prvenstvi v smučarskih poletih in biatlonu, na olimpijskih igrah v Tokiu pa bo leta 2021 ponovno tudi slovenska hiša. Vidni slovenski gospodarstveniki omenjeno vidijo ne le kot športne dogodke, ampak tudi kot priložnost za posel in navezovanje stikov.