Slabe novice za Zaniola: z igrišč odsoten do februarja

Rim, 8. septembra - Mladi napadalec italijanske nogometne reprezentance Nicolo Zaniolo, ki se je poškodoval na ponedeljkovi tekmi lige narodov proti Nizozemski (1:0), si je raztrgal križno vez in bo z igrišč odsoten vsaj do februarja. Kot so danes potrdili pri njegovem klubu Romi, ga že v sredo čaka operacija levega kolena.