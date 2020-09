Na Hrvaškem 204 nove okužbe in dva mrtva zaradi covida-19

Zagreb, 8. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili še 204 nove primere okužbe z novim koronavirusom ter dve smrtni žrtvi zaradi covida-19. Hrvaški štab civilne zaščite je podaljšal začasno omejitev obratovalnega časa nočnih lokalov, ki bodo tako vsaj do 22. septembra lahko odprti zgolj do polnoči.