Predsednik društva jedrskih strokovnjakov: Podnebne spremembe človeštvu predstavljajo večji izziv kot pandemija

Portorož, 11. septembra - Podnebne spremembe in potreba po čisti energiji za človeštvo danes predstavljajo večji izziv kot pandemija, meni predsednik društva jedrskih strokovnjakov Tomaž Žagar. Med izzivi, ki jih čakajo, je vprašanje sinergij oz. souporabe različnih virov energije, od jedrske do sončne, vetrne in hidroenergije za zagotavljanje zanesljive energetske oskrbe.