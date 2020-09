Gimnazija Celje-Center z nagrado za inovativnost pri pouku športne vzgoje na daljavo

Celje, 13. septembra - Zaradi inovativnih rešitev pri pouku športne vzgoje na daljavo je Gimnazija Celje-Center postala ena izmed 34 slovenskih vrtcev in šol, ki sta jih Zavod Planica in šolsko ministrstvo nagradila z zlatim priznanjem. Športni pedagogi šole so tako med marcem in junijem športu na daljavo z inovativnimi idejami in rešitvami dali povsem novo dimenzijo.