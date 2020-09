Ljubljana, 8. septembra - Novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bosta vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec in poslanec Miha Kordiš spregovorila o predlogih rebalansa proračuna in novele zakona o obrambi, bo danes ob 12.30 v medijskem središču DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz PS Levica.