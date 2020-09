V petek začetek španske lige, ki jo bodo odslej gledali tudi na Grenlandiji in v Mongoliji

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 9. septembra - V petek se bo s tekmo med Granado in Athleticom iz Bilbaa začela jubilejna 90. sezona španskega nogometnega prvenstva. Prva dva kroga bosta osiromašena, saj so trije največji klubi, ki so avgusta nastopali v evropski ligi prvakov, dobili dva dodatna tedna odmora.