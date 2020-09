Serena Williams po hudem boju v četrtfinale OP ZDA

New York, 7. septembra - Slovita ameriška teniška igralka Serena Williams se je po hudem boju prebila v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Osemintridesetletna Williamsova je 13 let mlajšo grško tekmico Mario Sakkari premagala po dveh urah in 27 minutah s 6:3, 6:7 (6) in 6:3.