Alex de Minaur prvič med osem na turnirjih za grand slam

New York, 7. septembra - Avstralski teniški igralec Alex de Minaur se je prvič v svoji poklicni karieri uvrstil v četrtfinale enega od turnirjev za grand slam. V današnjem dvoboju osmine finala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je po dveh urah in 17 minutah premagal Kanadčana Vaseka Pospisila s 7:6 (6), 6:3 in 6:2.