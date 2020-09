Zaradi okužbe do nadaljnjega prepovedani obiski enote Tabor doma Danice Vogrinec

Maribor, 7. septembra - Zaradi okužbe z novim koronavirusom je do nadaljnjega za obiske zaprta enota Tabor doma Danice Vogrinec v Mariboru, so sporočili iz tega doma starejših. Kot so zapisali, so k reševanju nastale situacije pristopili "maksimalno strokovno in natančno", zato verjamejo, da bodo širjenje okužbe z novim koronavirusom uspeli omejiti.