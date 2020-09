Evropske borze višje

London/Frankfurt/Pariz, 7. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so samozavestno vstopili v nov teden v iskanju ugodnega nakupa delnic, ki so se prejšnji teden večinoma precej pocenile. Vrednost evra se je v primerjavi z dolarjem znižala, nafta se je pocenila.