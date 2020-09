Ljubljana, 7. septembra - Evropska kajakaška zveza je na podlagi trenutnega stanja in dostopnih informacij potrdila organizacijo letošnjega evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu, so danes sporočili s Kajakaške zveze Slovenije. Prvenstvo bo na sporedu med 4. in 7. novembrom 2020.