EU obžaluje zavezo Srbije glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem

Bruselj, 7. septembra - EU je danes izrazila zaskrbljenost in obžalovanje zaradi zaveze Srbije v okviru nedavnega dogovora v Beli hiši glede selitve srbskega veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem. Glede vprašanja, ali sta srbsko in kosovsko vodstvo vedeli, kaj podpisujeta v Washingtonu, pa so v Bruslju dejali, da je to treba vprašati njih.