Tožilec za obtožene v zadevi odrezana roka predlaga zaporne kazni od enega do petih let

Ljubljana, 7. septembra - Na sojenju v t. i. zadevi odrezana roka so se danes začele zaključne besede. Tožilec Sedin Kičin je sodnemu senatu predlagal, naj prvoobtoženo Julijo Adlešič obsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, njenega partnerja Sebastiena Abramova na pet let zapora, njegovo mamo Tinko Huskić Colarič na štiri, očeta Gorazda Colariča pa na eno leto zapora.