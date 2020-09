Ackermann najhitrejši na poti od Tirenskega do Jadranskega morja

Rim, 7. septembra - Nemški sprinter Pascal Ackermann je bil najhitrejši na uvodni etapi kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Sprint 133 kilometrov dolge etape s startom in ciljem v Lidu di Camaiore je dobil Ackermann s spretnim manevrom ob ogradi ter prehitel Kolumbijca Fernanda Gavirio in Danca Magnusa Corta Nielsna.